Comenzaron los trabajos de construcción de cordón cuneta en Villa Aurora Norte

El Municipio de Olavarría dio inicio a la obra de cordón cuneta en el barrio Villa Aurora Norte. Las tareas corresponden a la Licitación Pública 21/26, cuyo acto de apertura de ofertas se realizó durante el pasado mes de agosto.

La intervención fue planificada por la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos en función de los relevamientos técnicos de la zona y de las solicitudes planteadas por la junta vecinal y los residentes del sector. Los trabajos están orientados a optimizar el escurrimiento de las aguas de lluvia, además de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial a partir de la instalación de cordón cuneta y pasantes en las intersecciones.

El proyecto contempla una cobertura total de 49 cuadras —equivalentes a más de 8.000 metros lineales— dentro del perímetro delimitado por las avenidas Luciano Fortabat, Eva Perón y las vías del ferrocarril.

Desde la Comuna remarcaron que el despliegue responde a un esquema similar al concluido recientemente en el barrio AOMA, donde se concretó la construcción de más de 5.000 metros lineales.