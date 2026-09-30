Recuperan en Olavarría una Toyota Hilux buscada en Mar del Plata

Una Toyota Hilux que tenía un pedido de secuestro activo en una causa por robo agravado por el uso de arma fue recuperada este miércoles en Olavarría.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrulla Olavarría, durante una recorrida preventiva en calle Rendón al 1500.

Los efectivos identificaron una Toyota Hilux que se encontraba estacionada y sin ocupantes.

Al consultar los datos del vehículo a través del sistema informático, desde la base del 911 se informó que registraba un pedido de secuestro activo, con fecha de alta del 6 de septiembre de 2026, requerido por la Comisaría Sexta de Mar del Plata.

La medida estaba vinculada a una causa caratulada “Robo agravado por el uso de arma”.

El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la dependencia policial solicitante.