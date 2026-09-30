“Es un maltrato a los médicos y a los pacientes”: Mario Carrión cuestionó el sistema de PAMI

Mario Carrión, médico olavarriense y protagonista de una nueva entrevista de CoNverSo, cuestionó el sistema de atención de PAMI y, a partir de sus más de 30 años de trabajo con la obra social, puso el foco en la modalidad de pago por cápita y en las responsabilidades que recaen sobre los profesionales.

Durante la entrevista con Fabricio Lucio, Carrión explicó cómo funciona el esquema de atención y planteó que la remuneración no guarda relación con la cantidad de veces que un afiliado puede necesitar asistencia médica.

“Yo trabajo con PAMI hace más de 30 años y la cápita, la última vez que cobramos, estaba en alrededor de 2.400 pesos”, señaló.

En ese sentido, explicó que el médico recibe una suma determinada por cada paciente que tiene asignado, independientemente de las consultas que ese afiliado realice durante el mes. “El paciente puede ir seis, ocho, diez veces y vos cobrás por cápita”, ejemplificó Carrión.

Pero el planteo del médico no se limita al valor de la consulta. Según explicó, sobre el profesional también recaen otras responsabilidades vinculadas con la atención del afiliado.

“Todo lo que es la receta, la derivación, todo lo que necesita ese paciente, es responsabilidad del médico de PAMI”, sostuvo.

A partir de esa descripción, Carrión cuestionó el impacto que tiene el esquema tanto sobre quienes trabajan en el sistema como sobre los propios pacientes.

“Esto es un maltrato a los médicos y a los pacientes”, afirmó durante la entrevista.

Carrión también recordó el lugar que ocuparon los profesionales durante la pandemia y puso ese período como referencia para hablar del esfuerzo realizado por quienes continuaron atendiendo a los afiliados.

“Nosotros durante la pandemia estuvimos ahí, atendiendo, arriesgando nuestra vida”, recordó.

Para el médico, la discusión sobre PAMI forma parte de un problema más amplio relacionado con las condiciones en las que se desarrolla actualmente la práctica profesional. En distintos momentos de la entrevista también cuestionó la precarización laboral de los médicos y, particularmente, las condiciones que enfrentan los profesionales más jóvenes.

Carrión lleva más de tres décadas vinculado a la atención de pacientes de PAMI y, desde esa experiencia, planteó una discusión que excede el valor de una consulta: qué cantidad de trabajo y responsabilidades puede sostener un profesional cuando la remuneración se establece por paciente y no por la cantidad efectiva de prestaciones realizadas.

El tema fue uno de los distintos aspectos abordados por Carrión en CoNverSo, donde repasó además sus más de cuatro décadas de trayectoria médica en Olavarría, su paso por el Hospital Municipal, la terapia intensiva, la medicina laboral y su mirada sobre el presente del sistema de salud local.