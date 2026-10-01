Sortean una moto 0km en Olavarría: cómo participar

FAVA puso en marcha una iniciativa orientada a facilitar la movilidad urbana. El registro es libre y 100% online. Además, ofrecen financiación sin interés en una amplia gama de modelos en su sucursal de la ciudad.

Con el objetivo de acompañar a la comunidad y acercar soluciones prácticas para el día a día, FAVA anunció el lanzamiento de un sorteo exclusivo que tiene como premio una moto Mondial 110 cc 0km.

La iniciativa busca incentivar la movilidad propia a través de una propuesta ágil y de fácil acceso, orientada tanto a quienes necesitan un medio de transporte diario para trabajar o estudiar como a quienes buscan renovar su vehículo.

Paso a paso: cómo anotarse en el sorteo La participación es gratuita, abierta a toda la comunidad y se realiza de manera 100% digital.

Quienes deseen sumarse solo deben seguir tres pasos: Ingresar al formulario oficial en fava.com.ar/sorteo-moto-mondial. Completar los datos personales solicitados.

Confirmar la inscripción para quedar registrados automáticamente.

Los interesados tienen tiempo para postularse hasta el 31 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo el sorteo y se anunciará al ganador. Variedad de modelos y financiación en 12 cuotas sin interés De forma complementaria al sorteo, desde la compañía destacaron que disponen de un catálogo integral de motovehículos pensado para quienes deseen adquirir o renovar su unidad sin esperar. En este marco, Tienda FAVA cuenta con variedad de modelos y cilindradas con opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, facilitando la compra mediante cuotas fijas y previsibles.

Dónde consultar y asesorarse Quienes deseen conocer en detalle los modelos disponibles, recibir asesoramiento personalizado o consultar las alternativas de pago pueden acercarse a la sucursal de FAVA en Olavarría: Av. Colón 2899 (esquina Moreno) Asimismo, el catálogo completo de productos y las opciones para registrarse en el sorteo están disponibles online ingresando en https://fava.com.ar.

Fava te acompaña siempre !! .