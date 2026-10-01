Carrión recordó el cierre de la Cámara Hiperbárica durante la gestión de Galli: “Se utilizaba como depósito”

Mario Carrión recordó durante su participación en CoNverSo el cierre de la Cámara Hiperbárica del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” durante la gestión de Ezequiel Galli y cuestionó el destino que, según relató, tuvo ese espacio durante el período en que permaneció fuera de funcionamiento.

Al repasar distintos momentos de la salud pública de Olavarría, Carrión se detuvo en la situación de la Cámara Hiperbárica y señaló que durante la pandemia había sido cerrada.

“La cámara hiperbárica durante la pandemia se cerró y después se utilizó como depósito, como vestuario, se metían las bicicletas ahí”, recordó el médico.

Carrión fue contundente al evaluar esa situación: “Eso fue un error”, afirmó.

La Cámara Hiperbárica forma parte de la infraestructura especializada del Hospital Municipal y había tenido durante años un rol dentro de la atención de pacientes de la ciudad y la región. Para Carrión, su cierre significó desaprovechar un recurso sanitario con el que contaba Olavarría.

En el mismo tramo de la entrevista, el médico valoró que la cámara haya vuelto a funcionar durante la actual gestión municipal. “Ahora la gestión actual la volvió a abrir, y eso me parece positivo”, sostuvo.

El planteo apareció dentro de una conversación más amplia sobre el estado del sistema de salud local, en la que Carrión repasó diferentes decisiones tomadas a lo largo de los últimos años y expresó su preocupación por la infraestructura, los recursos disponibles y la capacidad de Olavarría para sostener y ampliar su atención sanitaria.

La entrevista completa a Mario Carrión puede verse en CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio.