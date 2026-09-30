Libertas sigue creciendo, sumate a nuestra propuesta educativa

OLIMPIADAS DE INFORMÁTICA Y ROBÓTICA. Los estudiantes de 5.º año Benicio Castañares y Pedro Sarra Bezzoni pasaron a la instancia final de las IV OLIMPIADAS FEDERALES DE INFORMÁTICA Y ROBÓTICA – OFIRCA 2026, evento organizado por la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), junto con Adeepra, de alcance nacional orientada a impulsar la correcta utilización de estas tecnologías, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo. Este logro demuestra los resultados positivos de nuestro programa de robótica “Digital House”, implementado en los cursos superiores del nivel secundario.

SALIDAS EDUCATIVAS. En el marco de los proyectos de insertar a los alumnos en el mundo del trabajo acercando la escuela a la realidad productiva diaria, los alumnos de segundo año del nivel secundario viajaron a la ciudad de Mar del Plata, cerrando un trabajo compartido en Prácticas del Lenguaje, Inglés y Educación Física, pudiendo intercambiar experiencias muy valiosas con escritores locales al visitar el Centro Cultural Victoria Ocampo, con una visita guiada en inglés, contenidos que verterán en la Revista Digital de Libertas; por otra parte estuvieron observando el proceso de fabricación y el plan de negocios de las heladerías Lucciano’s con presencia en distintos países del mundo, como asimismo vivieron instancias de aprendizaje y recreación en una de las ciudades más importantes de Argentina.

GEOMETRÍA QUE VUELA. Los alumnos del último año del nivel primario compartieron junto al Colegio Estrada esta propuesta en la que los estudiantes disfrutaron de un encuentro diferente, en el que la matemática, la creatividad y el juego se unieron en una propuesta significativa, vivenciando conceptos aprendidos en clase relacionados con la geometría de una manera concreta y lúdica, compartiendo experiencias y reforzando vínculos con otras comunidades educativas que trascienden el aula.

TALLER PARA FAMILIAS DEL MATERNAL: “CRIAR Y ACOMPAÑAR EN LA PRIMERA INFANCIA”. Nuestro Equipo de Orientación Educacional, junto a directivos y docentes, generó un espacio para el encuentro de las familias de los más pequeños para compartir experiencias y conversar sobre los desafíos de la crianza. Acompañar es aprender a mirar, escuchar y descubrir qué necesita cada niño en cada momento, todo trabajado con mucho amor y la activa participación de los padres y demás familiares de nuestros queridos alumnos del maternal.

SEGUNDA EXPO INICIAL. Los alumnos del jardín Libertas participaron de este escenario de enseñanza y transversalidad, en el marco del cual pudieron mostrar todas sus producciones realizadas en distintas áreas, como arte, informática, juegos y ciencia, entre otros, que posibilitaron excelentes logros en su formación integral.

ARTICULACIÓN ENTRE NIVELES. Se continúa trabajando en las actividades programadas para la articulación entre niveles del Colegio: se han cumplido visitas de alumnos, encuentros con docentes, trabajos en equipo y producciones conjuntas en las distintas áreas, entre otras tareas que se llevan adelante en el camino que ofrece Libertas de transitar sus aulas desde el Maternal hasta la finalización del ciclo secundario.

INSCRIPCIONES. Para el ciclo lectivo 2027 se invita a todos los interesados a unirse a la propuesta educativa, que posibilita el ingreso con beneficios académicos y descuentos especiales en los aranceles a todos los niveles: Maternal e Inicial, Primaria y Secundario, conforme vacantes.

Aquellos interesados recibirán asesoramiento personalizado y podrán profundizar sobre la propuesta educativa ingresando a www.libertas.edu.ar o contactándose al 2284 410276.