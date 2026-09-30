Mario Carrión en CoNverSo: “He sido honesto desde que elegí la profesión de médico”

Estreno: miércoles 30 a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias

A lo largo de una extensa charla, Carrión recorrió distintos momentos de su vida y de su trayectoria profesional: su infancia en Concepción del Uruguay, sus años como estudiante de Medicina en Buenos Aires durante la última dictadura militar, su llegada a Olavarría en la década de 1980 y las distintas etapas de su carrera, desde la atención primaria hasta la terapia intensiva y la medicina laboral.

“He sido honesto desde que elegí la profesión de médico”, sostuvo al repasar una trayectoria que comenzó mucho antes de su llegada a Olavarría. Recordó que en su familia fue el primero en acceder a la universidad y que estudiar Medicina implicó un importante esfuerzo familiar.

“En 7º grado dije que iba a ser médico y eso me quedó. Fue un gran esfuerzo familiar, mis padres juntaban el mango día a día y fui el primer universitario de la familia”, recordó.

Su llegada a Olavarría estuvo vinculada con su interés por la atención primaria de la salud, a partir de los conceptos que había conocido durante su formación universitaria y de los postulados de la Declaración de Alma-Ata. En 1985 eligió la residencia de Medicina General en Olavarría, donde tuvo como referente al doctor Héctor Cura, y posteriormente desarrolló parte de su actividad en la unidad periférica de Loma Negra.

Con el tiempo, su recorrido profesional tomó otro rumbo. A partir de una invitación del doctor Pablo Améndola, comenzó a formarse para ingresar a la terapia intensiva del Hospital Municipal.

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“La terapia intensiva es trabajar al límite con pacientes críticos recuperables”, explicó al recordar aquella etapa. La conversación también derivó hacia uno de los aspectos más complejos de la medicina: el vínculo con la muerte y el acompañamiento de los pacientes en el final de la vida.

“Para mí la muerte, cuando uno llega lúcido, es la etapa más trascendental del ser humano”, planteó, al referirse a ese momento como una instancia en la que todavía existe la posibilidad de agradecer, pedir perdón o decir “te quiero”.

Durante la entrevista, Carrión también analizó el presente del sistema de salud, las dificultades que atraviesan los profesionales y la situación de las obras sociales y de PAMI, ámbito en el que trabaja desde hace décadas.

“Nosotros hemos sostenido el sistema muchísimas veces y sobre todo en la pandemia”, afirmó al referirse al trabajo de los médicos y a las condiciones en las que actualmente desarrollan su actividad.

La charla también incluyó su experiencia como médico laboral externo de Loma Negra y Ferrosur, su vínculo con la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría y su mirada sobre la evolución del sistema sanitario local.

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Sobre el final, Carrión fue consultado acerca de si volvería a elegir la Medicina y qué le diría hoy a un joven que piensa comenzar la carrera. Su respuesta estuvo atravesada por una idea que aparece a lo largo de toda la conversación: la vocación, pero también las condiciones concretas para ejercer la profesión.

“Si tiene vocación y no le interesa lo económico, te diría que sí, toda la vida”, respondió.

El episodio completo de CoNverSo con Mario Carrión podrá verse este miércoles 29 de septiembre a las 20 horas por el canal de YouTube de En Línea Noticias.