Coopelectric conmemora 98 años de su fundación en Olavarría

La Cooperativa de Electricidad de Olavarría cumple este 30 de septiembre 98 años desde su origen en 1928, hito alcanzado tras un proceso impulsado por vecinos locales frente a la presencia de la empresa sudamericana de servicios públicos SUDAM, que monopolizaba la prestación eléctrica con altas tarifas.

Hacia mediados de 1928, la Concesión del Servicio Eléctrico operaba a través de la empresa de capitales locales SALEO (Sociedad Anónima de Luz Eléctrica Olavarría). En septiembre de ese mismo año, la firma fue vendida al trust norteamericano Compañía Sudamericana de Servicios Públicos (SUDAM). Ante la proximidad del vencimiento del contrato de concesión, un grupo de ciudadanos comenzó la organización para constituir una alternativa cooperativa.

El 21 de septiembre de 1928 se difundió un manifiesto a la población a través de diarios locales y volantes distribuidos en los domicilios. La primera reunión pública tuvo lugar el 23 de septiembre y el 30 de septiembre de 1928 se concretó la fundación de la Cooperativa Municipal de Electricity de Olavarría.

El grupo fundador estuvo conformado por Rodolfo F. Aramburu, Victoriano Arroyo, Francisco Baltz, Juan B. Costa Rubert, Juan A. Errecart, Jesús B. Gómez, Martín Gregorini, Sergio Herbón, Guillermo Hoffmann, Lucas Lázaro, Francisco Louge, Antonio Mazzuchi, Aristóbulo Moya, Antonio Pelegrino, Guillermo Pelliccioni Triaca, Cipriano Pérez, Claudio Presa, Dionisio Rigada, Pedro Ruiz, Federico Sacher, Guillermo Striebeck, José M. Ventre, Carlos U. Videla Rivero y Juan P. Winggler.

Posteriormente, el 29 de octubre de 1928, la Municipalidad de Olavarría sancionó una ordenanza que estableció el respaldo a la formación de la entidad, fijó el valor de las acciones en cincuenta pesos a abonar en cuotas mensuales de dos pesos, dispuso la adhesión municipal como cooperadora y contempló la adjudicación exclusiva del servicio de alumbrado público una vez constituida la sociedad.

El 4 de noviembre se celebró una asamblea para encomendar a la comisión organizadora la confección de los estatutos. Paralelamente, el 1 de diciembre de 1928 la firma SUDAM asumió el control de la usina tras adquirir la totalidad de las acciones de SALEO, buscando la renovación de la concesión por diez años.

Durante 1929 la Cooperativa inició la suscripción de acciones y realizó relevamientos para evaluar la demanda de potenciales usuarios. Tras la interrupción constitucional de 1930, la entidad continuó con sus trámites administrativos registrando 821 accionistas. En esa primera etapa, Martín Gregorini presidió la comisión provisoria y Antonio Pelegrino encabezó el primer directorio.

En agosto de 1931 se realizó la licitación para la adquisición de motores destinados a la usina. Ante la diferencia entre la inversión requerida y los fondos disponibles, las autoridades municipales aportaron recursos complementarios para la compra del equipamiento. A fines de ese año se otorgó la personería jurídica e inscripción en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Cultura.

El 26 de febrero de 1933 quedó inaugurada la Usina Popular con la instalación de motores MAN provistos por la empresa Ericsson (uno de 300 HP y dos de 600 HP), dando inicio a la prestación efectiva del servicio eléctrico público y privado en marzo de ese año.