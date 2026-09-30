Ana María Pacho vda. de Álamo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de septiembre de 2026 a los 77 años de edad.

Sus hijos: Rosana y Marcelo; su hija política Esther; sus nietos: Evelyn, Johanna y Emmanuel; sus nietos políticos; sus bisnietos: Kiara, Vito y Pietro; sus hermanos; sus hermanas políticas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento «D» (sala habilitada de 9 a 17 horas). Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz (día y hora a confirmar). Servicio adherido a Coopelectric.

Barrio en el que vivía: Villa Floresta. Lugar de nacimiento: Urdampilleta. Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.