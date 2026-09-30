Matías Juan Urriza «Pocho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de septiembre de 2026 a los 90 años de edad. Su esposa Hilda Beatriz Pagano; sus hijas Mónica y Gabriela Urriza; sus hijos políticos Carlos D’Alessio y Abel Prandi; sus nietos Sebastián, Andrés, Juli, Juan Cruz y Felipe; sus nietas políticas Daiana, Anabella y Juana; sus bisnietos Alma, Mirela y Apolo, y demás deudos participan su fallecimiento. Sin servicio de velatorio, sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric. El extinto era jubilado, había nacido en Hinojo y residía en el barrio Mariano Moreno.