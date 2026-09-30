Torneo “Juan Domingo Marinangeli”: Municipales y Ferro ganaron y se acomodaron en la pelea por el primer puesto

Foto: Verónica Vivas

La octava fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli” tuvo este martes dos nuevos partidos, con triunfos de Municipales y Ferro Carril Sud, dos equipos que se mantienen en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por la tarde, Municipales se impuso como local ante Estudiantes por 2 a 1. Iván Giménez y Joaquín Lamas marcaron los goles del ganador, mientras que Juan Masson convirtió para la visita.

Por la noche, también en condición de local, Ferro Carril Sud derrotó 1 a 0 a San Martín con gol de Ramón Sánchez.

Con estos resultados, Ferro Carril Sud quedó como único líder y Municipales se ubicó como escolta, a la espera del partido que completará la fecha y que también tendrá como protagonista a uno de los equipos que pelea por quedarse con el primer puesto de la fase regular.

Los resultados de la jornada fueron: Municipales 2 (Iván Giménez y Joaquín Lamas) – Estudiantes 1 (Juan Masson); Ferro Carril Sud 1 (Ramón Sánchez) – San Martín 0.

La octava fecha se cerrará este miércoles con el encuentro entre Loma Negra y Racing A. Club. El partido de Sub 21 comenzará a las 15 y el de Primera División a las 17.