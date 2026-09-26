Mateo Vales, el olavarriense que firmó su primer contrato profesional con Aldosivi
El lateral izquierdo, categoría 2007, selló su primer vínculo profesional con el club marplatense. Llegó en 2023, vive en la pensión de la institución y este año debutó en Primera División.
El futbolista olavarriense Mateo Vales firmó su primer contrato profesional con el Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata, una institución a la que llegó en 2023 y en la que este año logró debutar en Primera División.
Vales, lateral izquierdo de la categoría 2007, se incorporó a las divisiones inferiores del club hace tres años y desde entonces vive en la pensión del Tiburón, como se conoce al equipo marplatense.
La firma del contrato representa un nuevo paso en su carrera futbolística y se suma a su debut en Primera, concretado durante esta temporada.
Desde Aldosivi destacaron la incorporación del joven olavarriense al profesionalismo y celebraron el crecimiento de los futbolistas formados en las divisiones inferiores de la institución.