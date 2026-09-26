Quinta de los Méndez: la Provincia tomó posesión del predio donde estuvo secuestrado Carlos Moreno
La Provincia de Buenos Aires concretó la toma de posesión del predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Quinta de los Méndez, ubicado en el paraje Los Laureles, en Tandil.
El lugar será reacondicionado para albergar un Espacio para la Memoria y un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos.
La medida se concretó tras la sanción de la ley provincial de expropiación, impulsada por el Ejecutivo bonaerense en 2023 y aprobada por la Legislatura en octubre de 2024.
Durante la última dictadura cívico-militar, la Quinta de los Méndez formó parte del circuito represivo del centro bonaerense. Allí permanecieron cautivos Jean Pierre Louis Talmitte, Jorge Guillermo Andreasen, Rubén Luis Allegro, Alfredo Lecuona y Walter Fernández.
En ese mismo lugar estuvo secuestrado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, asesinado en 1977. Moreno investigaba los casos de silicosis que afectaban a trabajadores de Loma Negra.
Dos proyectos para el predio
Con la toma de posesión, comenzarán las tareas de reacondicionamiento del sitio, que fue señalizado en 2012 y que tendrá dos espacios destinados a la comunidad.
Uno será un Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, destinado a preservar el lugar, transmitir su historia y homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado.
El otro será un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que funcionará en articulación con el Ministerio de Salud bonaerense y estará orientado al acompañamiento y la inclusión de jóvenes de la región.
La iniciativa busca preservar la memoria de lo ocurrido en la Quinta de los Méndez y, al mismo tiempo, destinar el predio a proyectos comunitarios vinculados con los derechos humanos y la salud mental.