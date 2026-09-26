Laprida: Avanzan las 12 viviendas para policías y la obra está en su etapa final

Integrantes de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la provincia de Buenos Aires visitaron Laprida el pasado martes y recorrieron la obra de 12 viviendas destinadas a efectivos policiales del distrito, que se encuentra en su etapa final de construcción.

La obra se ejecuta a través de un convenio firmado entre el intendente municipal, Alfredo Rubén Fisher, y la entidad provincial.

De la recorrida participaron el jefe de Departamento, comisario mayor Diego Rosli, y el jefe de la División Viviendas, comisario inspector Cristian Sebastián Ruperto. También estuvieron presentes el secretario de Protección Ciudadana y Orden Público, Daniel Bayonés, y el arquitecto a cargo de la obra, Emmanuel Urciuolo.

Durante la visita, los representantes constataron el avance de cada una de las unidades habitacionales y recorrieron el predio del nuevo barrio, donde también se desarrollan obras de infraestructura y urbanización.

Los trabajos incluyen las redes de agua y desagües cloacales, la extensión de la red de gas y la construcción de cordón cuneta, además de otras intervenciones para completar la urbanización del sector.

En un terreno contiguo está prevista la construcción de otras 30 viviendas, que ampliarán el desarrollo habitacional de la zona.