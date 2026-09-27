Sierra Chica: el primer fallecimiento por un siniestro vial en Olavarría durante 2026

La muerte de Santiago Nicolás Castro, de 20 años, tras un siniestro vial ocurrido este domingo en Sierra Chica, se convirtió en el primer fallecimiento registrado por esta causa en el Partido de Olavarría durante 2026.

Castro circulaba en una motocicleta de 110 cc cuando, por circunstancias que son materia de investigación, perdió el control del rodado e impactó contra una columna de alumbrado ubicada en la avenida Legorburu y la calle Sinclair, frente al acceso a la Unidad 38. Una ambulancia acudió al lugar y constató el fallecimiento del joven.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4 y las actuaciones fueron caratuladas preventivamente como “Muerte por hecho de tránsito”.

El fallecimiento de este domingo marca un cambio en la estadística de víctimas fatales por siniestros viales en el Partido, que hasta ahora no registraba personas fallecidas por esta causa durante el año.

El antecedente más reciente corresponde a 2025, cuando fueron 12 las personas que murieron como consecuencia de siniestros viales ocurridos en la planta urbana, las localidades y las rutas que circundan Olavarría. Esa cifra fue la misma que se había registrado durante 2024.

El dato se da en un contexto de una importante cantidad de hechos viales. Según registros del Observatorio Vial Municipal, entre enero y julio de este año se habían contabilizado 635 siniestros en el Partido de Olavarría, con un promedio de más de tres hechos por día.