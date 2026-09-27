Un conocido empresario de 9 de Julio murió tras volcar con su camioneta en la Ruta 65

Luis Farías, de 45 años y gerente de Autosport, murió después de que la Volkswagen Amarok que conducía despistara y volcara a la altura del kilómetro 230 de la Ruta Provincial 65.

Un conocido empresario del sector automotor de 9 de Julio murió tras protagonizar un accidente sobre la Ruta Provincial 65, cuando la camioneta que conducía perdió el control, salió de la calzada y terminó volcada en un sector con agua.

La víctima fue identificada como Luis Farías, de 45 años, quien falleció en el lugar como consecuencia del siniestro ocurrido cerca de las 22.10, a la altura del kilómetro 230, en jurisdicción de 9 de Julio.

Según informó El 9 de Julio, el hecho se produjo en inmediaciones de Dudignac, en el tramo comprendido entre Santos Unzué y Corbett. Según la información conocida hasta el momento, Farías circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok en dirección a Bolívar cuando, por motivos que todavía no pudieron determinarse, perdió el control del vehículo.

La camioneta salió de la calzada y posteriormente volcó sobre uno de los laterales de la ruta. El rodado quedó con las ruedas hacia arriba y dentro de un sector que se encontraba cubierto de agua.

Tras recibirse el aviso sobre el accidente, se desplazaron hasta el lugar integrantes de Bomberos Voluntarios de Dudignac y efectivos policiales. Al arribar, los servicios de emergencia constataron que el conductor había fallecido.

En el operativo también trabajaron agentes de Policía Científica y autoridades judiciales. Las tareas se extendieron durante varias horas debido a las pericias efectuadas para intentar establecer la mecánica del accidente y a los trabajos necesarios para retirar la camioneta del lugar.

Hasta el momento no se determinaron las causas que llevaron a Farías a perder el control de la Amarok. Los investigadores intentan establecer qué ocurrió en los instantes previos al despiste y posterior vuelco.

La causa quedó en manos de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes y fue caratulada como homicidio culposo, según informaron medios locales.

Quién era la víctima

La muerte de Farías generó una fuerte repercusión en 9 de Julio y en otras localidades del noroeste bonaerense, donde era conocido por su trayectoria dentro del sector automotor. También mantenía vínculos comerciales y personales con Los Toldos, donde la noticia provocó pesar.

Farías se desempeñaba como gerente de Autosport, una empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados, con presencia en 9 de Julio y Bolívar.

Además de su actividad empresarial, había mantenido una estrecha relación con el fútbol regional. Durante un período estuvo vinculado al Club Compañía General Buenos Aires de Patricios, institución que lo despidió públicamente luego de conocerse la noticia.

Desde el club expresaron su “profundo pesar” y destacaron la participación que Farías había tenido en diferentes etapas de la entidad. “Dejó una huella imborrable en la institución de Patricios”, señalaron.

La institución recordó además que durante su paso por el club se alcanzaron importantes logros futbolísticos y resaltó su participación en distintos momentos de su historia.

“Su compromiso y trayectoria quedarán en el recuerdo de todos quienes compartieron el camino dentro del club”, expresaron desde Compañía General Buenos Aires.