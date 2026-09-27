Racing y Estudiantes se clasificaron a la siguiente fase del Torneo Regional Amateur

Ph: Analia Paez

Racing A. Club y Estudiantes de Olavarría aseguraron su clasificación a la siguiente fase del Torneo Regional Federal Amateur, tras disputarse este domingo la quinta fecha de la competencia. En una jornada con participación de cinco equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría, la Academia goleó a Balonpié de Bolívar y el Bata empató ante Argentinos de 25 de Mayo.

En la Zona 6, Racing se impuso por 3 a 0 ante Balonpié de Bolívar, con un gol en contra de Hernández, otro de Santiago Izaguirre y el restante de Matías Ordozgoiti. Con este resultado, el equipo olavarriense llegó a los 8 puntos y se aseguró el pase a la siguiente instancia. Embajadores, que tuvo fecha libre, suma 2 unidades, al igual que Balonpié.

En la Zona 7, Estudiantes empató 1 a 1 frente a Argentinos de 25 de Mayo, con gol de Juan Areco. El conjunto albinegro alcanzó los 13 puntos y confirmó su clasificación. En el otro encuentro de la zona, Loma Negra derrotó 2 a 1 a El Fortín, con tantos de Facundo Hojman y Federico Steimbach, mientras que Franco Balmaceda marcó para el equipo visitante.

Por su parte, en la Zona 3, Ferro Carril Sud cayó 3 a 0 ante Huracán de Ingeniero White, que se impuso con dos goles de Brian Scalco y uno de Iván Agudiak. Sarmiento de Pigüé tuvo fecha libre.

La próxima fecha

En la Zona 6, Balonpié recibirá a Embajadores, mientras que Racing tendrá jornada libre. En la Zona 7, El Fortín será local ante Estudiantes y Loma Negra enfrentará a Argentinos de 25 de Mayo. En la Zona 3, Ferro Carril Sud se medirá con Sarmiento de Pigüé y Huracán de Ingeniero White quedará libre.