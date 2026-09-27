Tragedia en una actividad deportiva: murió un joven de 20 años

Un joven de 20 años murió este domingo luego de descompensarse durante una actividad deportiva que se desarrollaba en el Parque Helios Eseverri.

El episodio ocurrió durante el primer Social Run ProteViking, organizado por Suplementos ProteViking que se desarrollaba este domingo por la mañana.

Tras sufrir una descompensación, el joven fue trasladado al Hospital Municipal, donde posteriormente se produjo su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Tomás Gutiérrez.

Hasta el momento no fueron informadas las circunstancias en las que se produjo la descompensación ni las causas del fallecimiento.