La Federación Argentina de Municipios repudió la derogación del régimen de Zona Fría

La Federación Argentina de Municipios (FAM), entidad que reúne a más de 500 intendentes e intendentas del país, manifestó su repudio ante la modificación del Régimen de Zona Fría aprobada en el Senado de la Nación a instancias del gobierno nacional.

Desde la entidad expresaron que la medida afectará de manera directa a millones de usuarios de gas, al eliminarse el beneficio de tarifas diferenciales destinado a regiones con climas de bajas temperaturas que demandan un uso intensivo de calefacción.

Según expuso la conducción del organismo, la eliminación de la normativa impactará en la economía familiar en un escenario marcado por incrementos en los servicios.

El comunicado de la organización finaliza con el compromiso de la entidad de continuar con las acciones tendientes a la defensa de los derechos de los usuarios. El pronunciamiento lleva las firmas de Juan Manuel García, Vicepresidente 2do; Lorenzo Smith, Vicepresidente 1ro; y Fernando Espinoza, Presidente de la FAM.