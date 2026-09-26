“Rally” en los caminos rurales: el Municipio analiza medidas «excepcionales» tras las maniobras que se viralizaron

El Municipio de Olavarría analiza posibles medidas excepcionales luego de que en las últimas horas se viralizaran imágenes de vehículos realizando maniobras sobre caminos rurales del partido poco después de las precipitaciones, una situación que generó críticas entre vecinos y preocupación por el estado de la Red Vial Rural.

Las imágenes muestran conductas que, según plantearon desde el Gobierno local, provocan daños severos en las trazas, incluso en sectores que se encontraban en buenas condiciones antes de las lluvias. La circulación por los caminos vecinales inmediatamente después de las precipitaciones se encuentra prohibida por ordenanza municipal.

El impacto no se limita al deterioro de la propia traza. Desde el Municipio advirtieron que cuando un camino queda afectado puede complicarse la comunicación con campos, establecimientos educativos y localidades rurales, además de dificultar la salida de la producción y el acceso ante situaciones de emergencia.

La comuna también remarcó que durante todo el año se realizan tareas de mantenimiento y conservación de la Red Vial Rural, por lo que los daños ocasionados obligan a repetir trabajos y generan nuevos costos.

A partir de lo ocurrido, la Secretaría de Obras Públicas y el área de Legales analizan posibles medidas excepcionales, teniendo en cuenta las características de los episodios que quedaron registrados y posteriormente se difundieron en redes sociales.

En ese marco, el Municipio reiteró el pedido de no circular por los caminos vecinales durante las horas posteriores a las precipitaciones y solicitó a quienes sean testigos de este tipo de situaciones que las informen de inmediato a Vecinos en Red, a través de WhatsApp al 2284 544817.