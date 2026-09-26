Azul presentó en Buenos Aires la 20° edición del Festival Cervantino de la Argentina

Azul presentó en Buenos Aires la vigésima edición del Festival Cervantino de la Argentina, una celebración que se realizará del 23 de octubre al 1 de noviembre y que este año tendrá como lema “Cultura Viva, Construyendo Identidad”. La presentación se realizó en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, perteneciente a la Embajada de España, y puso en escena las dos décadas de continuidad de un encuentro que convirtió a la ciudad en un punto de referencia para la cultura cervantina en el país.

El acto reunió al intendente de Azul, Nelson Sombra; al consejero cultural de la Embajada de España, Roberto Varela; autoridades diplomáticas y bonaerenses; representantes del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; integrantes del Comité Directivo de Azul Ciudad Cervantina; referentes de la cultura y representantes de instituciones.

Durante la presentación, Sombra vinculó la continuidad del festival con un proceso que excede a las distintas gestiones municipales y que, según planteó, se sostiene en el trabajo de la comunidad. “Alcanzar dos décadas ininterrumpidas de esta celebración no es un mérito exclusivo de una gestión gubernamental, sino el triunfo de una política de Estado forjada por toda una comunidad que entendió que la cultura es el motor más noble para el desarrollo de los pueblos”, sostuvo.

El jefe comunal también planteó que el Cervantino trascendió una programación de espectáculos para convertirse en una herramienta de promoción de Azul. En ese sentido, destacó el movimiento que genera sobre la hotelería, la gastronomía, los emprendimientos y las actividades vinculadas con el turismo cultural.

La identidad de Azul como Ciudad Cervantina también estuvo en el centro de la presentación. Sombra repasó parte del patrimonio que acompaña esa propuesta, desde las obras de Francisco Salamone hasta la Catedral, el Teatro Español y el Complejo Cultural Ronco, y sostuvo que ese patrimonio puede funcionar como una matriz de desarrollo económico y social.

En ese marco, el intendente destacó además la inserción internacional alcanzada por Azul a partir de su participación en la Red de Ciudades Cervantinas y los vínculos de cooperación cultural establecidos con España, Bélgica y Brasil.

La vigésima edición se extenderá durante diez días y buscará volver a reunir en Azul propuestas vinculadas con la literatura, las artes y distintas expresiones culturales, en una celebración que llega a sus 20 años de continuidad bajo el lema “Cultura Viva, Construyendo Identidad”.

La presentación realizada en Buenos Aires funcionó así como el lanzamiento formal de una edición especial para una ciudad que construyó alrededor de su identidad cervantina una de sus principales propuestas culturales y turísticas.