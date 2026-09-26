Ante un gran marco de concurrentes se llevó a cabo el Festival de la Primavera Dorada

Con una gran convocatoria se llevó a cabo durante la tarde del último viernes el Festival de la Primavera Dorada, propuesta que integró el calendario de actividades del Mes de las Personas Mayores, promovido desde el Municipio con el objetivo de garantizas y visibilizar los derechos de las personas mayores.

La jornada tuvo lugar en la Casa del Bicentenario, donde se contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien se acercó a ser parte de las actividades que se prolongaron durante toda la tarde.

El buen clima permitió que el arribo de participantes fuera permanente, arribando la mayoría con reposeras y equipos de mate para disfrutar de una actividad pensada para el encuentro y la recreación.

En ese sentido, se llevaron a cabo numerosos sorteos, como así también propuestas recreativas y saludables, como por ejemplo masivas clases abiertas de gimnasia que se llevaron a cabo sobre las escalinatas.

El Mes de las Personas Mayores, que se prolonga durante todo el corriente mes, surge del trabajo articulado y conjunto de distintas áreas municipales, lo que permitió desplegar en distintos espacios de la ciudad y las localidades jornadas de recreación, capacitación, estimulación cognitiva, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.