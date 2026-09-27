Barrio por Barrio: el Municipio vuelve este miércoles con un operativo territorial

El programa “Barrio por Barrio” volverá este miércoles 30 de septiembre a recorrer distintos sectores de Olavarría. La jornada se desarrollará desde las 10 en el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 7, ubicado en avenida Pueyrredón y Ayacucho, donde se concentrará la atención de trámites y servicios municipales.

Como parte del operativo, también se realizará un recorrido puerta a puerta por los barrios Independencia, Ituzaingó, Banco Provincia, Los Reseros, La Candela y Costero Sur.

La jornada incluirá además trabajos de mantenimiento y limpieza de espacios públicos a cargo de cuadrillas municipales. Estas tareas se desarrollarán en simultáneo con intervenciones de empresas que prestan servicios para el Municipio, entre ellas Coopelectric y Transportes Malvinas.

El dispositivo “Barrio por Barrio” busca acercar distintas áreas de la gestión municipal a los barrios y concentrar en una misma jornada la atención de trámites, servicios y tareas de mantenimiento.