Quirófano Veterinario Móvil: dónde estará durante octubre

El Quirófano Veterinario Móvil recorrerá distintos barrios y localidades del Partido de Olavarría durante octubre, con jornadas de atención para animales de compañía. Las intervenciones quirúrgicas requieren turno previo, que debe solicitarse a través del chatbot MIO al 2284 22-9029.

El servicio funcionará de lunes a viernes, de 8:30 a 12:00, excepto feriados. Al momento de solicitar el turno, personal de la Dirección de Veterinaria brindará las indicaciones necesarias para preparar al animal antes de la intervención.

El cronograma previsto para octubre es el siguiente:

Jueves 1: Pickelado, Territorial 2, avenida Alberdi y Coronel Suárez.

Viernes 2: Villa Mailín, CAPS 22, Mendoza y Balcarce.

Miércoles 7: Colonia Hinojo, Salón Parroquial.

Jueves 8: Hipólito Yrigoyen, Sociedad de Fomento, Estrada 4141.

Viernes 9: 12 de Octubre, Sociedad de Fomento, calle 13 e Hipólito Yrigoyen.

Miércoles 14: Loma Negra, Club Independiente VAF, Inmigrantes s/n.

Jueves 15: Luján, SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso, A. Barros 3950.

Viernes 16: Sierras Bayas, Club San Martín.

Miércoles 21: El Provincial, Club El Provincial, Belgrano 1420.

Jueves 22: Sierra Chica, Delegación Municipal, Sbardolini 1105.

Viernes 23: Hinojo, Centro Cultural Hinojo, ex Sociedad Italiana.

Miércoles 28: Villa Magdalena, SUM del NIDO, Necochea 6030.

Jueves 29: Nicolás Avellaneda, Quinta Bouglione, avenida Avellaneda y Laprida.

Viernes 30: Colonia San Miguel, Sociedad de Fomento San Miguel Arcángel 1194.

El Quirófano Veterinario Móvil realiza su recorrido de manera periódica por distintos puntos del Partido con el objetivo de acercar este servicio a los vecinos y facilitar el acceso a las intervenciones para animales de compañía.