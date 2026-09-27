Casi 200 niños de los Jardines Maternales Municipales recibieron sus distintivos

Sociedad
Por En Linea Noticias 0

Un total de 180 niños y niñas que concurren a las salas de 2 años de los Jardines Maternales Municipales de Olavarría y las localidades participaron este viernes de la tradicional presentación de distintivos, en una jornada compartida junto a sus familias y los equipos educativos.

La actividad se desarrolló desde las 13 en el Centro Recreativo y Deportivo Municipal “Diego Armando Maradona” y reunió a las comunidades educativas de las 13 sedes de los jardines maternales municipales.

La propuesta tuvo como eje la temática del Mundial. Cada grupo presentó sus distintivos y representó su identidad a través de los colores celeste y blanco, en una jornada que combinó juegos, encuentro y participación de las familias.

El encuentro contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan Pablo Arouxet; la subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola; y la coordinadora general de Jardines Maternales, Verónica Brisioli, además de docentes y autoridades de las instituciones.

La presentación de los distintivos forma parte del cierre de la etapa de los niños y niñas en los Jardines Maternales Municipales, antes de iniciar su trayectoria en la educación inicial obligatoria.

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