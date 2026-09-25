Se realizó la 2° Expo Inicial en el Club Mariano Moreno

Imagenes Mauricio Latorre

Este jueves por la mañana se llevó a cabo la inauguración de la 2° Expo Inicial bajo la lema «Escenarios de enseñanza y transversalidad de la EAI». La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Club Mariano Moreno y contó con la organización de la Inspección de Educación Inicial del Distrito de Olavarría.

El acto contó con la presencia del jefe distrital de Educación, Julio Benítez, así como también de autoridades, directivas, docentes, preceptoras y auxiliares de los diversos jardines del distrito. Asimismo, se destacó la colaboración del Consejo Escolar de Olavarría en la logística y reacondicionamiento del espacio.

Durante el desarrollo de la jornada, que estuvo orientada a las infancias que recorrieron las propuestas pedagógicas, se presentaron diferentes actividades recreativas y espectáculos, entre ellos una presentación a cargo de estudiantes del Instituto Rosario junto a su directora, Karina Schamberger.

La muestra estuvo habilitada para el público y las comunidades educativas durante los turnos mañana y tarde en la sede del club.