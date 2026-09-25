Horacio Alberto Meyra (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 25 de septiembre de 2026 a los 78 años de edad.

Su esposa Nilda Raquel Lopez, su hija Alejandra Meyra, sus nietos Franco y Victoria Meyra y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en General Alvear, era vecino del barrio Roca Merlo y se desempeñaba como jubilado municipal.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», hasta las 16 hs. No se realizará responso y sus restos serán trasladados al crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.