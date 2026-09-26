Un olavarriense fue distinguido con el Sello de Buen Diseño Argentino por su Fogonero Fuegos del Plata

El olavarriense Facundo Martín Cisneros, actualmente radicado en Mar del Plata, fue distinguido con el Sello de Buen Diseño Argentino por el Fogonero Fuegos del Plata, desarrollado por su empresa El Faro – Metal & Design. El reconocimiento fue otorgado durante la 14.ª edición del programa nacional, en la que fueron distinguidos 640 productos diseñados y fabricados por PyMEs de todo el país, seleccionados entre 1.559 propuestas presentadas.

El producto obtuvo el SBD #7146, de acuerdo con el certificado oficial emitido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación.

La distinción alcanzó a productos de todas las provincias y fue definida luego de un proceso de evaluación realizado por un comité integrado por 144 expertos. Los desarrollos fueron analizados en cinco categorías: Comunicación estratégica y productos digitales; Indumentaria, calzado y accesorios; Productos para el hogar, oficina y recreación; Productos para la industria y transporte; y Mobiliario y equipamiento.

El Fogonero Fuegos del Plata fue distinguido dentro de una convocatoria que este año alcanzó una cifra récord de postulaciones. El reconocimiento oficial contempla distintos aspectos vinculados al desarrollo de un producto, entre ellos la innovación, el posicionamiento en el mercado y la calidad del diseño.

Para Cisneros, la distinción representa además el reconocimiento a una manera de abordar el desarrollo de sus productos, donde el diseño no se limita a la estética. En el caso del fogonero, también intervienen la funcionalidad, los materiales, el proceso productivo y la experiencia de quien lo utiliza.

La entrega de las distinciones se realizó en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, con la presencia de más de 1.700 personas, en el marco del Mes de las Industrias Culturales (MICA).

El Sello de Buen Diseño Argentino fue creado en 2011 y constituye una distinción oficial destinada a reconocer productos de la industria nacional. La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Diseño y busca poner en valor al diseño como una herramienta vinculada con la innovación y la competitividad de las empresas.

Además de la distinción, esta edición contempla acciones para facilitar la llegada de los productos reconocidos a otros mercados. En los próximos días se desarrollarán Rondas de Negocios junto con PromArgentina, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Así, el Fogonero Fuegos del Plata, identificado con el SBD #7146, quedó entre los 640 productos reconocidos en esta edición de una distinción nacional que este año evaluó más de 1.500 desarrollos de todo el país.