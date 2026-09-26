YPF aplicó un aumento del 1% a todos sus combustibles

El incremento se da en medio de la escalada del precio internacional del petróleo, que supera los US$ 100 por barril.

Días atrás comenzaron Shell, Axion y Puma. Ahora fue el turno de YPF: aplicó un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir de este sábado a las cero horas, como consecuencia de la extensión del conflicto en Oriente Medio.

Dentro de la información oficial la compañía estatal sostuvo que el aumento se realiza en medio del congelamiento de precios que impulsó a partir de abril.

Por estas condiciones, Shell, Axion y Puma, entre otras, empezaron a aplicar incrementos que oscilan entre 2% y 5%. YPF es la que, por ahora, le puso el menor porcentaje a su suba.

La medida está orientada a sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando señales de caída.

A su vez, indicó que la tensión originada por el conflicto en Oriente Medio volvió a disparar el precio del petróleo internacional. Al cierre de las operaciones, el Brent supera los US$ 104 por barril, mientras que el crudo WTI opera en los US$ 93.

La empresa reafirmó la política de «buffer», la cual «permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado», y adelantó que seguirán monitoreando las principales variables para determinar si realiza o no otros ajustes específicos.

«Se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red», destacaron.

El CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, había adelantado que podía producirse algún tipo de aumento en los combustibles, producto del conflicto bélico.

«Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100», explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.