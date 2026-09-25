“Sabemos que no alcanza”: Maximiliano Wesner anunció un aumento salarial para los municipales

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, anunció un aumento salarial del 6,74% para los trabajadores municipales, en el marco de un nuevo acuerdo paritario con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría.

La recomposición corresponde al período enero-agosto de 2026 y se aplicará en tres tramos: 3% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,8% en noviembre.

El acuerdo también contempla pases a planta permanente, recategorizaciones y una actualización de los adicionales salariales.

Las medidas se implementarán durante los próximos tres meses, teniendo en cuenta la antigüedad y el desempeño de cada trabajador, mientras que los adicionales se actualizarán conforme al acumulado de las paritarias de enero a julio de 2026.

Al anunciar el acuerdo, Wesner reconoció las dificultades que atraviesan los trabajadores municipales frente a la situación económica y admitió que la recomposición salarial no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

“Sabemos que no alcanza. Sabemos que, aun con cada recomposición que podemos otorgar, el salario sigue corriendo detrás de una realidad económica que golpea todos los días el bolsillo de las familias”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Llegar a fin de mes cuesta cada vez más y somos plenamente conscientes de que nuestros trabajadores no están ajenos a esa situación”.

El jefe comunal sostuvo que el acuerdo se alcanza en un contexto económico complejo y con recursos municipales limitados, y planteó la necesidad de compatibilizar la recomposición salarial con el sostenimiento de los servicios públicos.

“Porque tenemos que cuidar las cuentas y garantizar los servicios que la ciudad necesita, pero también tenemos que cuidar a quienes todos los días sostienen esos servicios con su trabajo”, afirmó.

Finalmente, Wesner señaló que el Municipio buscará continuar con la recuperación salarial y la mejora de las condiciones laborales, aunque aclaró que no hará promesas que no pueda cumplir.

“No queremos prometer lo que no podemos cumplir, pero sí asumir el compromiso de seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar salario, reconocer derechos y mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores”, concluyó.