Osvaldo Leopoldo Castañares «Pepo» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de septiembre de 2026 a los 80 años de edad. Su esposa Alicia, su hija Marisa Beatriz, sus hijos del corazón Eduardo, Daniel y Cesar, sus nietos Jesica, Eduardo y Nicolas, sus bisnietos Leon, Dante, Gianlucas, Bautista y Lucia, y demás familiares participan su fallecimiento.

Vecino del barrio San Martín Fierro, nacido en San Jorge (partido de La Madrid) y jubilado, la velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», con responso en capilla ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 8:30 hs. Servicio adherido a Coopelectric.