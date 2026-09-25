Raimundo Aguirre «Coco» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de septiembre de 2026 a los 80 años de edad. Su esposa Mirta Palma, su hijo Martin Aguirre, su hija política Guillermina, sus nietos Delfina e Ignacio y su hijo del corazón Jorge Javier Bardelli participan su fallecimiento.

Vecino de Sierras Bayas, nacido en Viedma y jubilado, no se realizará velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.