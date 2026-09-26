Galasur: Las negociaciónes tras los 19 despidos seguirá en La Plata

Las negociaciones entre AOMA y la empresa Galasur por los 19 trabajadores despedidos de la cantera de Sierra Chica continuarán este martes 29 de septiembre a las 11:00, cuando las partes vuelvan a reunirse en una audiencia presencial convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata, luego de que no se alcanzara un acuerdo en las instancias desarrolladas en Olavarría.

El expediente fue derivado al Ministerio de Trabajo en La Plata después de las últimas audiencias realizadas en la Delegación Regional del Minsiterio, donde las posiciones entre la representación gremial y la empresa no lograron acercarse.

Los despidos alcanzan a 19 trabajadores: 17 encuadrados en AOMA por la actividad minera y otros 2 pertenecientes al gremio de Empleados de Comercio.

Entre los trabajadores afectados existen distintas posiciones frente a una posible resolución del conflicto. Mientras algunos plantean la reincorporación a sus puestos, otros no contemplan regresar a la empresa y reclaman el pago del 100% de las indemnizaciones.