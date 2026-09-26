En Bolívar se vendió el gallo más caro de Argentina: Pagaron 3 millones de pesos
Un gallo barrado grueso, también conocido como “bataraz”, de la raza Plymouth Rock Barrada, se convirtió en todo un récord al venderse en un remate en la Exposición Rural de Bolívar a una cifra sin precedentes, 3.020.000 pesos, aproximadamente dos mil dólares.
El ejemplar, reconocido por su característico plumaje de barras blancas y negras, pertenecía a la cabaña Sussex Gallinas, de Santa Rosa, La Pampa, y fue adquirido por un productor de Bolívar. El bataraz fue Campeón en la Exposición Rural bolivarense y posee excelentes cualidades genéticas en su rol de reproductor.
El gallo pampeano había salido a la venta con una base de $200.000 y según reveló el rematador, pensaban que lo comprarían en alrededor de $600.000. Por eso fue toda una sorpresa que finalmente el martillo se bajara en $3.020.000, informó La Mañana de Bolívar.
De inmediato, el cotizado plumífero se convirtió en tendencia en las redes ligadas al agro. No es para menos; basta recordar que el año pasado, la cabaña pampeana Sussex Gallinas, había vendido otro gallo campeón en Bahía Blanca a $580.000, cifra que fue pisada por el bataraz de los dos mil dólares. (Agencia DIB)