Ediciones del altillo tendrá una fuerte presencia en la Feria del Libro de Olavarría

Con una trayectoria iniciada en 2017 y más de 40 obras editadas, Ediciones del altillo tendrá una fuerte presencia en la 30ª Feria del Libro y 5º Festival del Libro de Olavarría, con una agenda que incluirá presentaciones de libros, tango, poesía, un taller de letras de canciones y un espacio destinado a quienes quieran acercarse con sus proyectos editoriales.

Desde sus comienzos, Ediciones del altillo trabaja para que autores y autoras de Olavarría y la región tengan la posibilidad de editar sus trabajos, acompañando sus proyectos y construyendo un catálogo que ya reúne más de cuarenta obras.

La participación comenzará el sábado 3 de octubre a las 18, con “Corazón de bandoneón: Tango y poesía”, propuesta en cuyo marco se presentará el libro Tres hermanos para el tango, de Silvio Pucci, publicado por Ediciones del altillo dentro de su colección de biografías.

El domingo 4 de octubre a las 19 será el turno de la presentación de la novela Lo que somos cuando fue, de Carlos Verucchi, también en el Centro Cultural Municipal San José.

La programación continuará el viernes 9 de octubre a las 18, con el Taller de Letras de Canciones, coordinado por Guillermo Del Zotto, una propuesta para trabajar sobre la escritura y la construcción de letras.

El sábado 10 de octubre a las 18, Guillermo Del Zotto presentará sus nuevos libros: La isla de los zombies felices y Música para bonsáis, este último con dibujos de Daniel Fitte.

Además, durante la jornada del domingo 11 de octubre funcionará el Espacio del altillo, donde se podrán realizar consultas sobre ediciones, presentar manuscritos y acceder a ejemplares en promoción. Será también una oportunidad para que escritores y escritoras con proyectos en desarrollo puedan acercarse al sello y conocer sus propuestas de edición.

De esta manera, Ediciones del altillo tendrá una presencia que atravesará distintas expresiones de la producción literaria y cultural, desde la narrativa y las biografías hasta la poesía, el tango y la escritura de canciones, reafirmando su trabajo sostenido junto a autores y autoras de Olavarría y la región.

La 30ª Feria del Libro y 5º Festival del Libro de Olavarría se desarrollará en el Centro Cultural Municipal San José, con entrada libre y gratuita.