Octubre Rosa comenzó con fuerte respuesta territorial, de cara a la meta de 400 mamografías, y fue declarado de Interés Legislativo

Con el lema “Que no se nos olvide cuidarnos”, dio inicio el calendario de actividades enmarcadas en la campaña Octubre Rosa, la iniciativa articulada de manera conjunta entre el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Atención Primaria de la Salud, el Hospital Zonal Especializado en Oncología, LALCEC Olavarría, Ola Rosa y la Facultad de Ciencias de la Salud para conmemorar el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Este año, la gran meta comunitaria es alcanzar las 400 mamografías en todo el Partido. El primer paso de este objetivo tuvo un inicio muy significativo este jueves 24 de septiembre, durante la jornada “La Noche de los PAP” en el Hospital Municipal de Hinojo, donde se registraron números más que positivos de participación y demanda:

42 turnos otorgados para mamografía

90 estudios de PAP realizados

50 Test de HPV

Este arranque respalda la trascendencia de la campaña, que fue declarada de Interés Legislativo Municipal en la 13° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD), en reconocimiento al valor del trabajo interinstitucional desplegado en favor de la salud comunitaria.

La agenda de controles continuará este viernes 25 de septiembre en el Hospital Municipal de Sierras Bayas con “El Atardecer de los PAP” (de 16:00 a 20:00 horas), con atenciones en horario extendido.

Octubre Rosa configura un trabajo coordinado entre los equipos de salud y distintas instituciones para descentralizar los controles, brindar información relevante y acompañar a cada mujer del Partido de Olavarría. La estrategia cuenta con un fuerte despliegue territorial, en localidades y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y se extenderá durante todo el mes de octubre. Además de las propuestas informativas y de concientización, se realizarán controles ginecológicos y mamarios continuos en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, el Hospital Zonal Especializado en Oncología, los CAPS y la sede de LALCEC Olavarría.

Cronograma completo de actividades – Octubre Rosa

24 de septiembre – Hospital de Hinojo (Av. Colella N° 1971)

19:00 a 00:00 horas

Jornada “La noche de los PAP” | Controles ginecológicos y mamarios.

Organiza: Hospital de Hinojo.

25 de septiembre – Hospital de Sierras Bayas (Dr. Miguel Smirnoff 2363)

16:00 a 20:00 horas

Jornada “El Atardecer de los PAP” | Controles ginecológicos y mamarios.

Organiza: Hospital de Sierras Bayas.

28 y 29 de septiembre y 1º de octubre – CAPS Nº 4 “Sierra Chica” (Pablo Sbardolini entre Marelli y Uriarte S/N)

Lunes 28 de septiembre: 08:00 a 14:00 horas.

29 de septiembre y 1º de octubre: 08:00 a 12:00 horas.

Controles ginecológicos y mamarios.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 4 “Sierra Chica”.

1, 6 y 13 de octubre – CAPS Nº 21 “Loma Negra” (1° de Mayo N° 1458)

08:30 a 15:00 horas

Controles ginecológicos, turnos para mamografía y consultas.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 21 “Loma Negra”.

A partir del 5 de octubre – CAPS Nº 17 “Dámaso Arce” (25 de Mayo 1135)

10:00 a 12:00 horas (lunes, martes y miércoles de octubre)

Controles ginecológicos y mamarios.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 17 “Dámaso Arce”.

6 de octubre – Hospital de Espigas (Calle 13 S/N)

09:00 a 12:00 horas

Jornada de Salud de la Mujer (controles ginecológicos y mamarios).

Organiza: Hospital de Espigas.

7 de octubre – CAPS Nº 6, 18 y 26 – Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Coronel Suárez)

18:00 a 22:00 horas

Jornada “PAP en territorio: tres barrios, una misma red de cuidado.”

Controles ginecológicos y mamarios. Actividades y talleres de concientización en sala de espera.

Organiza: CAPS Nº 6 “Marcela Coronel”, Nº 18 “Alberdi” y Nº 26 “Lourdes”.

12 de octubre – Club Estudiantes (sector canotaje)

14:30 horas

Remada abierta de Ola Rosa.

Organiza: Ola Rosa.

13 al 16 de octubre – CAPS Nº 8 “Néstor Laffite” (Giovanelli 3867)

08:00 a 12:00 horas

Controles ginecológicos y mamarios, consejería en salud sexual y en métodos anticonceptivos.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 8 “Néstor Laffite”.

16 de octubre – CAPS Nº 25 “ACUPO” (Juan Pablo II 3502)

08:00 a 14:00 horas

Jornada de Salud de la Mujer. Taller sobre promoción, prevención y detección temprana del cáncer de mama. Controles ginecológicos y mamarios (según corresponda por edad y antecedentes personales y familiares).

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 25 “ACUPO”.

17 de octubre – Centro Cultural “San José”

14:00 a 18:00 horas

Jornada Integral de Salud (en el marco de los 60 años de LALCEC). Controles de salud, actividades físicas, tai chi y feria con emprendedores locales.

Organiza: LALCEC y Atención Primaria de la Salud.

19 al 30 de octubre – CAPS N° 5 “H. Yrigoyen” (Rufino Fal 4124, Servicio Territorial N° 4)

08:00 a 12:30 horas

Controles de salud de la mujer. Talleres en sala de espera: autoexamen mamario, importancia de los controles ginecológicos anuales.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 5 “H. Yrigoyen”.

21 de octubre – CAPS Nº 7 “Independencia” (Ayacucho y Av. Pueyrredón)

13:00 a 19:00 horas

“Tarde de PAP” – Jornada de Salud de la Mujer. Controles ginecológicos y mamarios.

Organiza: Centro de Atención Primaria de Salud Nº 7 “Independencia”.

23 de octubre – CAPS Nº 3 – Sociedad de Fomento “Amoroso” (Deán Funes 3246)

18:00 a 20:00 horas

“Tardecita de PAP”. Controles ginecológicos e indicación de mamografías según edad o antecedentes.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 3 “Amoroso”.

24 de octubre – Parque Eseverri

14:00 horas

Caminata Rosa: Clase de gimnasia, caminata y taller.

Organiza: LALCEC y Municipio.

26 de octubre – CAPS Nº 27 – CIC Facundo Quiroga (B. Houssey a 400-450)

09:30 horas

Caminata saludable orientada a la comunidad y posterior charla sobre promoción y prevención de la salud.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 27.

27 de octubre – CAPS Nº 1 “Obrero” y CAPS Nº 9 “Colonia San Miguel”

CAPS Nº 1 “Obrero” (Av. Del Valle 4291) – 09:30 horas: Caminata saludable y entrega de folletería sobre autoexamen mamario y prevención.

CAPS Nº 9 “Colonia San Miguel” (Gral. José de San Martín 1295) – 09:00 a 13:00 horas: Controles ginecológicos y mamarios. Cierre con clase de zumba en la plaza de la localidad.

Lugares de atención permanente

Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (Av. Sarmiento 2669)

Del 19 al 30 de octubre | Box 4 (Ginecología) | 08:30 a 11:00 hs

Controles mamarios y ginecológicos.

Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)

Durante todo el mes de octubre | 08:00 a 12:00 hs

Consultas, controles mamarios y ginecológicos en el centro de salud más cercano.

Hospital Zonal Especializado en Oncología (Rufino Fal y Vicente López)

1, 2, 5, 8 y 9 de octubre

Controles mamarios y ginecológicos. Solicitar turno previo al 2284-238959.

LALCEC (Mitre 2659)

Del 13 al 16 de octubre

Controles mamarios y ginecológicos. Solicitar turno previo al 2284-510025.