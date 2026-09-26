El CECO sorteo seis sueldos entre sus afiliados por el día del empleado de comercio

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) realizó el sorteo principal por el Mes de los Empleados y Empleadas de Comercio, donde otorgó seis sueldos entre sus afiliados. Además, se definieron los ganadores de electrodomésticos y equipamiento para el hogar, quienes recibirán los premios a partir de la semana próxima en la sede gremial.

La entidad mercantil celebró la 18° edición de este programa de beneficios, que durante todo septiembre incluyó sorteos, dinero en efectivo, órdenes de compra y entradas a espectáculos. La fecha conmemora el Día del Empleado de Comercio, celebrado el 26 de septiembre en recuerdo de la sanción de la primera ley de contrato de trabajo.

El sorteo principal se realizó mediante la jugada «El Primero» de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. El premio principal de tres sueldos fue para Sergio Daniel Vivas, el segundo lugar con dos sueldos correspondió a Ludmila Oriana Benítez, y el premio de un sueldo lo obtuvo Estela Mary Brizuela.

Los demás premios del sorteo fueron para Estefanía Aranda, Melina Araceli Sosa, Natalia Elizabet Cuello, Vanesa Belén Silva, Marta Raquel Manzur, Bárbara Trinidad Nino y Esteban Oscar Mussi.

En las semanas previas, los afiliados de Olavarría, Laprida y General La Madrid accedieron a beneficios que incluyeron órdenes de compra de $250.000 y entradas para recitales, además de sorteos específicos para cada una de las localidades.

La celebración central se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre en el salón Mariano Moreno, con una cena que incluirá la presentación en vivo de «La Roland» y la entrega de premios especiales para los asistentes.