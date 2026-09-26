Dr. Carlos Alberto Bührle (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 25 de septiembre de 2026 a los 82 años de edad.

Su señora Vilma; sus hijos Josefina, Carlitos, Leopoldo y Enrique; sus nietos Candela, Martina, Joaquina, Ema y Valentino; sus hijos políticos Natalia, Laura, Matías y Patricia; su hermana María Inés; sus sobrinos Federico, Nicolás y Julieta; sus cuñados Mario y Nilda; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «F», el sábado 26 de septiembre de 9:30 a 11:30 horas, e inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 11:30 horas.

Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Olavarría, se desempeñaba como médico clínico. Servicio adherido a Coopelectric.