Este lunes es feriado para los empleados de comercio: los alcances en Olavarría

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) confirmó que el feriado por el Día del Empleado de Comercio se trasladará al próximo lunes 28 de septiembre. La medida alcanza a los trabajadores mercantiles de todo el país, según lo establecido por la Ley 26.541.

La conmemoración oficial se celebra el 26 de septiembre en recuerdo de la sanción de la primera ley de contrato de trabajo. Debido a que la fecha coincide con un sábado, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó con las cámaras empresarias trasladar la jornada de descanso al lunes.

A efectos legales, la fecha se asimila a un feriado nacional, por lo que los empleados mercantiles no deben prestar tareas, sin sufrir descuentos en sus haberes ni sanciones por no concurrir a trabajar. Desde la entidad gremial informaron que se garantizó la predisposición de los empresarios para que las grandes cadenas de comercio permanezcan cerradas durante toda la jornada.

Ante este panorama, desde el CECO solicitaron a los vecinos de la ciudad que realicen las compras con anticipación.