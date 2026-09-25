Rafael Spregelburd habló sobre la llegada de Tirria a Olavarría: «laburar con Diego Capusotto es divertidísimo»

En diálogo con Jorge Scotton para En Línea Noticias, el actor Rafael Spregelburd brindó detalles sobre la obra teatral «Tirria», comedia negra y satírica que protagoniza junto a Diego Capusotto y Andrea Politti. La función se llevará a cabo el domingo 4 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Olavarría.

La obra, escrita por Lucas Nine y Nancy Giampaolo bajo la dirección de Carlos Branca, transcurre en un momento indefinido entre los años 30 y 40 en la Argentina. La trama retrata a la familia Sobrado Alvear, una aristocrática alcurnia patricia caída en desgracia que simula viajar a Europa todos los veranos para mantener las apariencias frente a la sociedad, mientras permanece oculta a oscuras en su propia casa con la complicidad de su mayordomo.

Sobre la propuesta de sumarse al proyecto, Spregelburd relató: «A mí me llamaron para actuar una obra con Diego e inmediatamente dije que sí, incluso antes de leer el texto». En ese marco, agregó: «Nunca había trabajado con él porque él hace muy poco teatro y yo no hago prácticamente televisión, con lo cual era la única ocasión de cruzarnos».

Respecto a la dinámica del espectáculo y la recepción durante la gira nacional, el actor destacó: «Tirria es una comedia graciosísima escrita un poco a la medida de Capusotto». Asimismo, afirmó: «Cada vez que la arrancamos de Buenos Aires y la llevamos a otro lugar, es como si la ciudad entera se convocara alrededor del fenómeno de la llegada de Diego, porque es un tótem del humor argentino».

Al analizar la labor del humorista en el escenario, Spregelburd señaló: «Diego está muy interesado en correrse de ese espacio que ocupó en la televisión. La gente viene a verlo haciendo una cosa, lo encuentra haciendo otra y finalmente reconcilia ese derecho que tiene el cómico a decidir por qué camino llevarnos». Sobre el trabajo diario en elenco, expresó: «Es un compañero de trabajo ideal, no es para nada complicado y entiende de manera muy intuitiva cómo actuar las cosas».

La pieza teatral llega precedida por cinco nominaciones a los Premios ACE para la temporada 2025-2026. El elenco de la producción de Sequeira Producciones se completa con Juano Arana, Daniel Berbedés, Galo Politti y Evelyn Herber, esta última en reemplazo de Eva Capusotto.

Al abordar la situación actual de la actividad cultural y del teatro en el país, el actor remarcó: «Es una situación paradójica. Por un lado, hay un abandono absoluto y una guerra de este Gobierno para con la cultura, para con los artistas y para con todo aquello que sea crítico del poder».

En esa misma línea, concluyó: «El teatro no puede no reunir a las personas en un mismo ámbito y hace que ese fervor se manifieste cada vez más fuerte. Cuando reunís tanta gente en torno a un hecho cultural, hay algo que va mucho más allá de la obra: es una reunión de espíritus juntados para la resistencia».

La presentación de la obra en la ciudad se realizará el domingo 4 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Olavarría.