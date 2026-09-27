Don Romeo, de Olavarría, festejó su Primavera en la Expo Angus

En la continuidad de la Semana Angus de Primavera, se concretó la consagración de las mejores hembras y terneras de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus en el predio ferial que la Asociación tiene en el predio del MAG en Cañuelas.

La intensa jornada comenzó con la jura de Terneras a Bozal, a cargo de Emanuel Canale, donde la cabaña Don Cholo, en copropiedad con Carlos Ojea Rullán, se lució al adjudicarse el codiciado título de Gran Campeón Ternera, demostrando el gran futuro y la solidez de sus líneas de cría.

Más tarde, la responsabilidad pasó a manos del jurado Julio Fernández, quien tuvo la difícil tarea de definir a las campeonas adultas en la jura de Hembras a Bozal.

El máximo galardón de Gran Campeón Hembra fue para “Primavera”, una vaca colorada que deslumbró a la tribuna por su tamaño moderado, volumen y estructura y que pertenece a Alejandro Spinella de Don Romeo y Raúl Alberto Zanguitu.

El premio de Reservado Gran Campeón Hembra quedó para el establecimiento La Rubeta y socios-que coronó así un desempeño excepcional tras haber sido una de las grandes ganadoras en la jura de Lotes del día anterior-, mientras que el premio a la Tercer Mejor Hembra fue para el Box 231, una destacada ternera de La Angelita (de Salvini e Hijos, Andrea Orellano y Marcos Peralta).

El jurado Julio Fernández explicó que su fallo se basó en buscar el equilibrio perfecto entre las características funcionales, productivas y el fenotipo carnicero. «Esta vaca tiene lo que tiene que tener: un balance ideal entre lo funcional, lo productivo y lo que exige una pista», señaló, y detalló: «La línea superior era una mesa, el lomo era una tabla, muy correcta y bien ancha de caderas».

Fernández también hizo hincapié en la condición corporal. Explicó que, aunque a primera vista el ejemplar podía parecer excedido en su preparación, las mediciones objetivas realizadas mediante DEPs (Diferencia Esperada en la Progenie) mostraron parámetros normales. «Ahí confirmamos que todo es potencial genético. Estos detalles que la convirtieron en ganadora son pura genética, sumado a trabajar, trabajar y trabajar», afirmó, destacando especialmente la corrección de la línea inferior.

Un trabajo incansable desde Don Romeo, la consagración se vivió como el broche de oro de un proceso que lleva años de inversión y planificación. Alejandro Spinella, dueño de la cabaña, dimensionó el logro: «Consagrarte en un espacio como este es como ganar un mundial. Te confirma que el rumbo que buscás y lo que hacés está bien; te demuestra que vas por el camino correcto».

Spinella recordó que detrás de esta hembra de dos años y medio hay un esfuerzo genético inmenso: desde la minuciosa selección de los padres, la obtención de embriones y su implantación, hasta la crianza y el monitoreo diario. «Es un trabajo incansable de todo el equipo, que arranca en la concepción y se resume hoy en ese minuto y medio adentro de la pista», reflexionó. Finalmente, el titular de Don Romeo destacó los atributos inigualables de la raza Angus -calidad de carne, fertilidad y habilidad materna- como pilares fundamentales para el mercado interno y la exportación.

Las mejores terneras

En horas de la mañana, Emanuel Canale fue el encargado de elegir las mejores terneras en la 26° Exposición del Ternero Angus. El cordobés, oriundo de Río Cuarto, debutó como jurado en la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia con la fuerza de Expoagro.

“Es un honor y es la primera vez. Es una de las principales exposiciones del país. El nivel de animales que había era impresionante”, expresó al finalizar la ardua tarea de la elección.

Consultado sobre lo que vio en la pista, compartió: “Desde ayer que juré los lotes, traté de buscar un biotipo, hembra moderada, bien profunda, femenina y es un lujo encontrarla. Las individuales también, una hembra del nivel de Palermo. Eso es muy positivo, porque a lo largo de la jura, vos podés seguir una línea y encontrar el biotipo. Feliz de poder encontrarlo. A veces, no es tan fácil”.

El reconocimiento al Gran Campeón Ternera fue para la Box 32 de la Cabaña Don Cholo. Se trata de La Más Soñadita, hija de la Soñada. Al finalizar la jura, Carlos Ojea Rullán de la cabaña ganadora, dijo: “Estamos muy contentos. Para nosotros es muy importante que más allá del premio, ganen nuestros clientes. Tenemos un programa desde hace muchos años de embriones de punta y hacemos remates físicos y virtuales de embriones, y esta gran campeona es fruto de eso”.

En la misma línea, argumentó: “Tenemos un índice muy alto de quienes compran animales, puedan tener un muy resultado tanto a nivel pista como o a nivel productivo, con toros padres importantes o madres”.

En tanto, el premio de Reservado Gran Campeón Ternera fue para el Box 29 perteneciente a Cabaña La Angelita de Uribelarrea.

La cabaña La Rubeta siguió cosechando logros, ya que se llevaron el reconocimiento a la Tercer Mejor Ternera. Martín Fernández, dueño de la cabaña, expresó: “Estamos muy contentos. Ayer tuvimos un día soñado, con los tres lotes grandes campeones. Esta ternera fue la mejor de la sección lote”.

Fernández, destacó: “Somos una cabaña que vendemos nuestra genética, la expandimos y nos gusta tener sociedades, mostrar lo que tenemos. Cuando ganás un premio y tenés socios, lo podés disfrutar y compartir”.

La Semana Angus de Primavera continuará hasta este viernes 25 de septiembre en Cañuelas, donde la genética de punta, los remates y los negocios ganaderos seguirán siendo los grandes protagonistas del calendario agropecuario argentino

Ganadores de la Jura Hembras a Bozal

GRAN CAMPEÓN HEMBRA: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel – Zanguitu Raúl Alberto.

RESERVADO CAMPEÓN HEMBRA: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Arandú – La Pasión – El Rosario.

TERCER MEJOR HEMBRA: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.- Orellano Andrea – Peralta Marcos.

MEJOR HEMBRA A BOZAL: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel – Zanguitu Raúl Alberto.

SEGUNDA MEJOR HEMBRA A BOZAL: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.- Orellano Andrea – Peralta Marcos.

TERCERA MEJOR HEMBRA A BOZAL: “La Juanita” de Ojea Rullán Carlos Ignacio Antonio.

CAMPEÓN VACA CON CRÍA: “La Alianza” de Cebey Pervan Claudia Noemí – Berardi Sebastián – Cr. Y Sem. Don Pedro – López Luciano

RESERVADO CAMPEÓN VACA CON CRÍA: “La Juanita” de Ojea Rullán Carlos Ignacio Antonio.

TERCER MEJOR VACA CON CRÍA: “Arandú” de Arandú S.A – Carlos Ojea Rullán.

CAMPEÓN VACA: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel – Zanguitu Raúl Alberto.

RESERVADO CAMPEÓN VACA: “La Juanita” de Ojea Rullán Carlos Ignacio Antonio.

TERCER MEJOR VACA: “La Estrellita” de Batial S.A.

CAMPEÓN VACA JOVEN: “Origen” de Cía Arg. De Hacienda S.A

RESERVADO CAMPEÓN VACA JOVEN: “Inambú” de Cab. Inambú S.A.

TERCER MEJOR VACA JOVEN: “La Paz” de Gregorio, Numo, Noel Werthein S.A.A.G.C.I – Don Benjamín

CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.- Orellano Andrea – Peralta Marcos.

RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L

TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR: “La Alianza” de Cebey Pervan Claudia Noemí – Berardi Sebastián – Ganadera Esquel – Aquilotti S.A.

CAMPEÓN VAQUILLONA INTERMEDIA: “San José” de Lagrange Lucas – Criad. Y Sem. Don Pedro – López Luciano.

RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA INTERMEDIA: “La Juanita” de Ojea Rullán Carlos Ignacio Antonio – Arandú.

CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR: “Origen” de Cía. Arg de Hacienda S.A.

RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR: “El Rosario” de El Rosario de Tres Arroyos S.A.

TERCER MEJOR VAQUILLONA MENOR: “La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I

Ganadores de la Jura de Terneras a Bozal

GRAN CAMPEON TERNERA EXPO: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullán Carlos.

RESERVADO GRAN CAMPEÓN TERNERA EXPO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

TERCER MEJOR TERNERA EXPO: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Anicic Alejandro

MEJOR TERNERA A BOZAL: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullán Carlos.

SEGUNDA MEJOR TERNERA A BOZAL: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

TERCER MEJOR TERNERA A BOZAL: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio Luis y La Valle Marta Vila Moret.

MEJOR TERNERA COLORADO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L – Orellana Andrea – Orellana Fatima.

SEGUNDA MEJOR TERNERA COLORADO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel.

TERCER MEJOR TERNERA COLORADO: “La India” de Quince Escobas S.A

MEJOR TERNERA NEGRO: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullán Carlos.

SEGUNDA MEJOR TERNERA NEGRO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

TERCER MEJOR TERNERA NEGRO: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio Luis y La Valle Marta Vila Moret.

CAMPEÓN TERNERA MAYOR COLORADO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L – Orellana Andrea – Orellana Fatima.

RESERVADO CAMPEÓN TERNERA MAYOR COLORADO: “La India” de Quince Escobas S.A

TERCER MEJOR TERNERA MAYOR COLORADO: “Arandú” de Arandú S.A.

CAMPEON TERNERA MAYOR NEGRO: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullán Carlos.

RESERVADO CAMPEON TERNERA MAYOR NEGRO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

TERCER MEJOR TERNERA MAYOR NEGRO: “Origen” de Cía. Arg. De Hacienda S.A.

CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA COLORADO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro

RESERVADO CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA COLORADO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro

TERCER MEJOR TERNERA INTERMEDIA COLORADO: “Inambú” de Cab. Inambu S.A

CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA NEGRO: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio Luis y La Valle Marta Vila Moret.

RESERVADO CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA NEGRO: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Lauckner Néstor

TERCER MEJOR TERNERA INTERMEDIA NEGRO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel.

CAMPEÓN TERNERA MENOR NEGRO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel.

RESRVADO CAMPEÓN TERNERA MENOR NEGRO: “La Clo” de Burg S.A.

TERCER MEJOR TERNERA MENOR NEGRO: “La Juanita” de Ojea Rullán Carlos Ignacio Antonio.