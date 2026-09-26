Escuela Técnica 2: una empresa trabaja en los baños y el lunes se reanuda la actividad normal

Una empresa comenzó el viernes los trabajos para solucionar la obstrucción cloacal que afectó los baños de estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 (ex Industrial) de Olavarría.

Según explicó su director, Roque Caldironi, el lunes se reanudará con normalidad la actividad escolar, esto además fue ratificado desde el Consejo Escolar de Olavarría desde donde se indicó que el lunes se seguirá trabajando con los ramales identificado que «cumplieron su vida útil.»

En diálogo con En Línea Noticias, Caldironi explicó que el inconveniente fue detectado a comienzos de esta semana y que se trata de una obstrucción en el sistema cloacal de los baños de estudiantes.

“A principio de esta semana notamos una obstrucción cloacal en el sistema de baño de estudiantes”, señaló el directivo, quien vinculó el problema con la antigüedad de la infraestructura y la presencia de raíces en el entorno del edificio.

“Con el pasar del tiempo entendemos que la obstrucción se debe a las raíces que están en el contorno de la escuela que van ganando lugar por las cámaras de desagote. Como todo edificio de más de 50 años, va sufriendo deterioro, pero a medida que se puede se van reemplazando las partes deterioradas”, explicó.

A partir de la situación, la institución implementó durante esta semana un esquema de asistencia alternada para garantizar la continuidad pedagógica de los 950 estudiantes que conforman la matrícula.

“Hasta que esto sucedió, encontramos como solución alternar las clases. Como en el taller tenemos un cuerpo de baño que se inauguró este año, la mitad de la jornada se daba presencial en taller y la otra mitad con continuidad pedagógica desde la virtualidad con los profesores”, detalló Caldironi.

Las autoridades de la escuela realizaron las gestiones correspondientes ante el Consejo Escolar desde el martes y, finalmente, este viernes comenzó a trabajar una empresa con maquinaria específica para desobstruir el sistema.

“Este viernes vino la empresa con la máquina específica para solucionar esa cuestión. Entendemos que durante el fin de semana va a estar resuelto, por eso estamos a disposición para trabajar el fin de semana con esta gente”, indicó el director.

En ese sentido, confirmó que el lunes se reanudará con normalidad la actividad en la institución.

El mantenimiento del edificio

Durante la entrevista, Caldironi también se refirió a las dificultades que implica sostener un edificio de las dimensiones y antigüedad de la ex Industrial.

“La escuela pública es mucho de trabajar a pulmón con voluntades de toda la comunidad, con la cooperadora que siempre va traccionando y con la mano del centro de estudiantes”, expresó.

Y agregó: “El mantenimiento de un edificio tan grande, y que en su momento estaba apadrinado por una empresa tan grande, se hace difícil, pero le buscamos la vuelta. Hacemos hasta donde podemos y con lo que tenemos, pero estamos funcionando con la totalidad de los entornos”.

Respecto de la capacidad de las aulas, precisó que los grupos más numerosos alcanzan los 30 estudiantes, mientras que en los talleres los cursos se dividen de acuerdo con la normativa y no superan los 15 o 16 alumnos por grupo.

Nuevas tecnologías y prácticas profesionalizantes

Caldironi también destacó los cambios que atraviesa la institución en materia académica y tecnológica. Actualmente, la escuela está implementando un nuevo régimen académico y un nuevo diseño curricular en dos de sus cinco tecnicaturas.

“Siempre vamos con el limitante que es el acceso a las nuevas tecnologías, pero mediante certámenes, como es Crédito Fiscal de Fundación Loma Negra, hemos podido ir actualizando algunos entornos. La idea es que nuestros estudiantes se reciban como técnicos preparados para trabajar en el mercado laboral actual”, sostuvo.

Además, resaltó el vínculo de la institución con el sector automotor local y las prácticas profesionalizantes que realizan los estudiantes.

“Con el parque de empresas automotrices tenemos una relación muy cercana. Con Scania, Volkswagen, Ford e Iveco tenemos estrecha relación. De hecho, nuestros estudiantes del turno mañana de la tecnicatura mecánica están todos realizando prácticas en sus talleres de servicios oficiales”, concluyó.