Geek Sekai: este domingo continúa la propuesta que reúne anime, videojuegos y cultura geek

Fotos: Mauricio Latorre

La tercera edición de Geek Sekai ya comenzó este sábado en el Centro Cultural San José y tendrá este domingo su segunda y última jornada, con entrada libre y gratuita y actividades desde las 13 horas.

La propuesta es organizada en conjunto por el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, y Furiki Team, y reúne a fanáticos del anime, los videojuegos y la ciencia ficción.

Durante el evento se desarrollan concursos de cosplay, torneos de videojuegos, un sector gamer gratuito, shows en vivo y presentaciones, además de distintas propuestas vinculadas con la cultura geek.

También funciona una feria con productos y merchandising, que completa una jornada pensada para públicos de distintas edades y para quienes comparten el interés por este universo.

La actividad continuará este domingo 27 de septiembre desde las 13 horas en el Centro Cultural San José, con entrada libre y gratuita.