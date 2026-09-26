Delia Edith Iacovacci viuda de Arzone (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 26 de septiembre de 2026, a los 81 años de edad. Su hijo Alan; sus hermanas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “D”, el domingo 27 de septiembre de 11:00 a 14:00 horas, sin responso. La inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, era jubilada y pensionada. Nacida en Olavarría. Servicio adherido a Coopelectric.