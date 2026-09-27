El decano de la Facultad de Derecho de la UNICEN con el presidente de la Suprema Corte

El decano de la Facultad de Derecho de la UNICEN, Ezequiel Valicenti, participó de una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, junto a autoridades de las Facultades de Derecho de distintas universidades públicas bonaerenses.

El encuentro tuvo como eje el vínculo entre las universidades públicas y el Poder Judicial y permitió avanzar en la proyección de convenios académicos y en la construcción de una agenda conjunta entre ambas instituciones.

Entre las iniciativas analizadas se plantearon acciones de capacitación continua y se abordó la implementación de convenios para el desarrollo de prácticas estudiantiles en los distintos departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Además de Valicenti, participaron Valeria Moreno, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata; Anabella Lucardi y Milagros Rayes, por la Universidad Nacional de Avellaneda; Walter Viegas, por la Universidad Nacional de José C. Paz; Luis Deuteris, por la Universidad Nacional de La Matanza; Nora Alaggio, por la Universidad Nacional del Sur; y Guillermo Cony, por la Universidad Nacional de Moreno.