LLA quiere ponerle un límite a las tasas municipales: qué propone para los 135 distritos bonaerenses

La Libertad Avanza presentó proyectos en la Legislatura bonaerense para exigir que cada tasa tenga como respaldo un servicio municipal concreto, efectivo y proporcional al monto que se cobra. La iniciativa alcanza a los 135 municipios y suma un nuevo capítulo a la disputa por los tributos locales.

La Libertad Avanza busca ponerle un nuevo límite al cobro de tasas municipales en los 135 distritos bonaerenses.

El presidente del bloque libertario en el Senado provincial, Carlos Curestis, y el diputado Pablo Morillo presentaron proyectos de ley para establecer que cada tributo municipal tenga como contraprestación un servicio efectivamente prestado por el municipio.

La propuesta apunta a modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y establece mayores requisitos para crear o modificar tasas. Entre otras cuestiones, los municipios deberían acreditar qué servicio sustenta cada tributo y demostrar que existe una relación razonable entre lo que cobran y el costo de esa prestación.

Uno de los puntos centrales es la creación de una memoria técnica de costos, que debería ser aprobada por el Concejo Deliberante cada vez que se cree o modifique una tasa.

Además, el proyecto establece que, si el servicio por el cual se cobra una tasa no es efectivamente prestado, el tributo podría resultar inexigible.

La discusión adquiere especial relevancia después de recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En septiembre, el máximo tribunal volvió a señalar que una tasa debe estar vinculada con una prestación concreta, efectiva e individualizada, y que debe existir una relación razonable entre el servicio y el monto exigido.

Desde LLA sostienen que el objetivo es evitar que las tasas funcionen como “impuestos encubiertos” y avanzar sobre aquellos tributos que, según el espacio libertario, no tendrían una contraprestación concreta.

La ofensiva de LLA sobre las tasas municipales

La iniciativa presentada en la Legislatura forma parte de una estrategia que La Libertad Avanza viene desarrollando en los concejos deliberantes bonaerenses.

Según los datos difundidos por el espacio, durante el primer semestre del año se presentaron 123 pedidos de baja de tasas municipales. De ese total, 114 continuarían en análisis en las comisiones de los concejos deliberantes, mientras que LLA sostiene que en casi el 10% de los municipios involucrados ya se logró eliminar tributos que considera abusivos.

El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo que el objetivo es “quitarle el peso del Estado a los bonaerenses” y cuestionó que, según su interpretación, muchas tasas no tengan una contraprestación efectiva.

Curestis, por su parte, puso el foco en la información que deberían brindar los municipios: “Los bonaerenses tienen derecho a saber qué servicio están financiando y quién lo presta”, señaló.

El senador agregó que el proyecto busca “terminar con tasas difíciles de justificar” y exigir que los municipios expliquen qué servicios cobran y cuáles efectivamente prestan.

Morillo planteó el mismo criterio desde la Cámara de Diputados: “Una tasa debe tener como fundamento un servicio municipal real, directo, individualizado y razonablemente proporcional al costo de la contraprestación”, afirmó.

La propuesta libertaria ahora deberá atravesar el debate legislativo. El planteo coloca nuevamente en el centro de la discusión la relación entre las tasas que cobran los municipios, los servicios que deben prestar a cambio y los controles sobre los tributos que impactan sobre vecinos, comerciantes y productores bonaerenses.