Villa Aurora Sur: terminó la obra de gas que permitirá sumar el servicio a más de 180 domicilios

La obra de extensión de la red de gas en Villa Aurora Sur quedó terminada y permitirá que más de 180 domicilios del sector puedan incorporar el servicio.

El intendente Maximiliano Wesner recorrió el barrio y se reunió con vecinos para informar sobre la finalización de los trabajos.

La extensión de la red se realizó en el sector comprendido por Luciano Fortabat, calle 157, Las Heras y Los Tulipanes, en las inmediaciones del paso a nivel. Los trabajos se desarrollaron durante los últimos meses y fueron ejecutados bajo el esquema de contribución por parte de los vecinos.

Durante la recorrida, Wesner estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, quien brindó detalles sobre el desarrollo de la obra. Desde el Municipio destacaron además la articulación con Camuzzi Gas Pampeana para concretar la extensión de la red.

Vecinos del sector manifestaron su satisfacción por la finalización de los trabajos y señalaron la importancia de contar con la posibilidad de incorporar el servicio de gas a sus viviendas.

También participaron de la actividad la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y parte del equipo técnico de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.