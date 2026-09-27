Se realizó en el centro cultural San José la tercera edición de la Geek Sekai

Imágenes Mauricio Latorre

El Centro Cultural Municipal “San José” fue sede del inicio de la tercera edición de la Geek Sekai, el evento que reúne a fanáticos del manga, ánime, videojuegos y ciencia ficción. La propuesta es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Olavarría y el grupo Furiki Team, con entrada libre y gratuita.

Durante la primera jornada, que comenzó pasadas las 13 horas del sábado 26 de septiembre, los asistentes participaron del concurso de dibujo, presentaciones de baile, la actuación de “Celestia Idol Project”, un torneo del videojuego J-Stars y una charla a cargo de Seba Magallanes. La programación del escenario principal incluyó además un desfile de cosplay, karaoke y la proyección de la película “Kimi No Na Wa”.

El evento contempla también un sector gamer gratuito, espacio de realidad virtual, muestra e itinerario medieval, sectores inflables, feria de merchandising y un patio gastronómico con food trucks.

La actividad continúa este domingo 27 de septiembre desde las 13:30 horas con la presentación del ganador del concurso de dibujo, nuevas instancias de baile, el torneo de Mortal Kombat 11, sorteos, el concurso principal de cosplay y la entrega de premios prevista para las 19:30 horas, previa al cierre del encuentro.