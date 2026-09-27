Tragedia en Sierra chica: falleció un joven tras chocar contra una columna frente a la Unidad 38

Un joven de 20 años, identificado como Santiago Castro, falleció luego de perder el control de su motocicleta e impactar contra una columna de alumbrado público en la localidad de Sierra Chica, justo frente a la puerta de acceso de la Unidad 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El trágico hecho se produjo luego de que personal de la Subcomisaría de Sierra Chica fuera alertado por llamados telefónicos sobre la presencia de motocicletas realizando ruidos molestos en la zona.

Al acudir al lugar con un móvil policial, en la intersección de la avenida Legorburu y la calle Cavilla Sinclair —frente al acceso del establecimiento penitenciario—, vecinos informaron a los efectivos que el joven, a bordo de una motocicleta de 110 cc de color negra, había perdido el control del rodado y chocado contra el poste de luz.

Una ambulancia del nosocomio local acudió a la escena y el personal médico constató el fallecimiento de Castro en el lugar.

La policía preservó la zona para el trabajo de los peritos de Policía Científica. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, y las actuaciones fueron caratuladas preventivamente como «Muerte por hecho de tránsito».