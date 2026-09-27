Aprehendieron a un hombre acusado de amenazar de muerte y agredir a dos policías

Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en Olavarría, acusado de amenazar de muerte y agredir a golpes a dos efectivos policiales que lo interceptaron mientras trasladaba una escalera de madera cuya procedencia no pudo acreditar.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Sarmiento y Saavedra.

El procedimiento se registró alrededor de la 1:30, cuando personal policial interceptó al hombre y le solicitó que acreditara la propiedad del elemento que llevaba consigo.

Según se indicó, el hombre reaccionó de manera hostil, amenazó de muerte a las dos policías y les lanzó golpes que no provocaron lesiones.

Además, opuso resistencia al momento de ser aprehendido.

La causa fue caratulada como averiguación de ilícito, atentado y resistencia a la autoridad y amenazas, con intervención de la UFI N° 4 de Olavarría, a cargo de la fiscal Paula Serrano.